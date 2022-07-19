Около 18 тысяч абонентов Подмосковья могут отключить от газа

Около 18 тысяч абонентов Подмосковья рискуют остаться без газа в связи с недопуском специалистов для проведения техобслуживания внутриквартирного газового оборудования (ВКГО). Об этом сообщила пресс-служба главного управления «Государственной жилищной инспекции Московской области».

«Около 18 тысяч адресов остаются в группе риска. Это те граждане, которые дважды не пустили к себе сотрудников спецорганизаций в квартиры, спецорганизация оформила и предоставила в ЕДС акты отказов в допуске с соблюдением всех требований законодательства, подтверждающих правомерность их действий. Но и это не гарантирует приостановку газоснабжения – сначала комиссии повторно обходят квартиры, пытаются провести ТО и уведомляют хозяев о возможных последствиях – такой способ и помог провести техобслуживание в почти четырех тысячах квартир», – пояснили в управлении.

При этом Госжилинспекция подтвердила успешное проведение техобслуживания ВКГО в 3 704 квартирах первоочередников на отключение. Это 17% от общего числа абонентов, входящих в группу риска.

«Положительную динамику показали 19 городских округов, чьи жители ранее неоднократно отказали газовым службам в допуске, но в результате повторных обходов и массированной разъяснительной кампании все же открыли двери и позволили специалистам провести ТО ВКГО», – сообщила руководитель надзорного ведомства Ольга Федина.

Москва, Андрей Дорофеев

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