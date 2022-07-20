Жестко и оперативно пресекать: Шойгу отдал новый приказ в связи с обстрелами жилых кварталов со стороны ВСУ

Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу приказал оперативно и жестко пресекать обстрелы мирных жилых кварталов со стороны ВСУ. Это распоряжение глава военного ведомства озвучил в ходе инспекции российской группировки войск «Запад», которая задействована в специальной военной операции на Украине.

Как сообщила пресс-служба Минобороны, Шойгу на командном пункте заслушал доклад командующего группировкой генерал-лейтенанта Андрея Сычевого по текущей обстановке и выполняемых в зоне ответственности боевых задачах.

«По итогам заслушивания генерал армии Сергей Шойгу дал указания по дальнейшему повышению оперативности уничтожения над приграничными с Россией районами беспилотных летательных аппаратов противника, а также жесткому пресечению, с учетом поступления новых средств контрбатарейной борьбы, обстрелов националистами жилых кварталов освобожденных населенных пунктов», – говорится в сообщении.

Накануне министр обороны РФ проинспектировал российскую группировку «Юг», возглавляемую генералом армии Сергеем Суровикиным, группировку «Центр» под командованием генерал-полковника Александра Лапина, а также возглавляемую генерал-лейтенантом Рустамом Мурадовым группировку «Восток».

Стоит отметить, что ВСУ практически ежедневно обстреливают приграничные российские территории, а также жилые районы республик Донбасса. Ранее сегодня губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что со стороны Украины идет артиллерийский обстрел приграничных территорий. По словам главы региона, обстреливают Рыльский район. «Под огнем противника пограничный пункт пропуска Крупец. В деревне Городище повреждения линии электропередачи, здесь нет света», – уточнил губернатор в своем-телеграм канале.

Москва, Светлана Антонова

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