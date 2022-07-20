«Очередные инсинуации»: США снова пытаются «раскочегарить» украинский конфликт

Заявления Вашингтона о намерении России «аннексировать украинские территории» подтверждают намерение руководства Соединенных Штатов и дальше подогревать конфликт. Об этом заявило посольство РФ в США.

«Руководство Российской Федерации неоднократно заявляло о том, что решение о своем будущем самостоятельно примет население освобожденных территорий. Очередные инсинуации являются еще одним подтверждением стремления Вашингтона «раскочегаривать» конфликт как можно дольше. Американскими правящими кругами движет не забота об украинцах, a желание нанести России максимальный урон. Наша страна продолжит энергичную работу по налаживанию мирной жизни на освобожденных землях и выполнению всех задач СВО», – говорится в комментарии посольства, который приводится в Telegram-канале МИД России.

Как отметили в диппредставительстве, РФ возвращает мир на освобожденные территории, создает условия для нормальной жизни и соблюдения равных прав граждан вне зависимости от этнической и языковой принадлежности. В частности, идет активное восстановление инфраструктуры, жилья, социальных объектов. К работам привлечены тысячи специалистов.

В посольстве подчеркнули, что в Донбассе к концу нынешнего года планируется возвести около 500 км дорог и мостов. В Мариуполе строятся 12 современных домов и высокотехнологичный медицинский центр. Ввод в их эксплуатацию запланирован на осень. Не прекращаются поставки гуманитарной помощи. На сегодняшний день на Украину, в ДНР и ЛНР направлено более 45 тыс тонн гуманитарных грузов.

«Как все это соотносится с понятием «аннексия»?» – задали вопрос в посольстве и назвали утверждения Вашингтона «в корне ложными».

Москва, Андрей Дорофеев

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