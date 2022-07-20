«На гребне санкций»: Китай стал главным покупателем пищевой продукции Подмосковья

Китай в первом полугодии стал главным покупателем пищевой продукции Подмосковья. Об этом сообщила сегодня пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

«Основным импортером продукции агропромышленного комплекса Московской области за первое полугодие 2022 года стал Китай. В эту страну было поставлено готовой продукции на общую сумму 153 миллиона долларов», – сообщил зампред правительства Подмосковья Георгий Филимонов.

Он уточнил, что второе место по объему закупок продукции предприятий региона в стоимостном выражении занимает Казахстан – 144 миллиона долларов, третье – Белоруссия, импортировавшая подмосковных товаров на 108 миллионов долларов, и четвертое – Саудовская Аравия (69 млн). В целом, Московская область экспортирует пищевую продукцию в 70 стран мира.

«За первое полугодие агропромышленный комплекс Московской области поставил иностранным покупателям готовой пищевой продукции в объеме 530 тысяч тонн на общую сумму 797 млн долларов. Это на 32 тысячи тонн больше, чем в аналогичный период 2021 года. Основные группы поставляемой за рубеж продукции – мясная, кондитерские изделия, безалкогольные и алкогольные напитки», – добавил Филимонов.

Москва, Андрей Дорофеев

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