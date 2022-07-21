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Четверг, 21 июля 2022, 10:48 мск

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Желтый уровень опасности: в Москве и области весь день будет дождливо и ветрено

Дожди, грозы и сильный ветер будут наблюдаться сегодня в столичном регионе до конца дня. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

На прогностической карте предупреждений Москва и Подмосковье отмечены желтым цветом – «погода потенциально опасна».

«Гроза. Ветер, при грозе порывы до 17 м/с. Дождь. Период предупреждения до 21.00», – говорится в прогнозе.

Ожидается, что температура воздуха в столице и области поднимется сегодня днем до 22 градусов тепла.

Синоптики прогнозируют, что в пятницу в регионе станет на два градуса теплее, но местами будут идти кратковременные дожди.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2022, РИА «Новый День»

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