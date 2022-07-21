Прогулялся голышом по рельсам: суд взыскал с пассажира московского метро 4 млн рублей

Черемушкинский районный суд Москвы взыскал почти 4 млн рублей с пассажира, который специально спустился на рельсы столичной подземки. Об этом сегодня сообщила пресс-служба метрополитена.

«В декабре прошлого года пассажир на станции «Профсоюзная» в вечерний час пик спустился на путь и пошел в сторону тоннеля. Машинисту пришлось экстренно тормозить. После остановки состава нарушитель залез на крышу вагона. Сотрудники метро сняли напряжение и выключили свет во всем поезде, чтобы экстремала не ударило током», – рассказали в пресс-службе.

Как отмечается, за время задержки до конечной станции не доехали 35 поездов, из 20 составов внепланово высадили людей. Неудобства коснулись 60 тысяч пассажиров.

Ранее в СМИ сообщалось, что, спустившись на рельсы, пассажир снял с себя всю одежду. В таком виде его из подземки и вывела полиция.

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Москва, Андрей Дорофеев

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