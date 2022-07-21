«Микрочипы потом»: в Подмосковье импортозаместят консервные крышки

Подмосковная компания намерена в рамках импортозамещения открыть производство консервных крышек. Об этом сообщила пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«Предприятие «Экспериментальный производственный комплекс», расположенное в подмосковном городском округе Подольск, сможет получить льготный кредит в ФРП РФ размером 120 млн рублей. Заемные средства позволят инвестору наладить производство легко вскрываемых крышек для консервов. Общий объем инвестиций в проект составляет около 265 млн рублей. На предприятии будет создано 20 рабочих мест для жителей Подольска», – сообщила заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Для производства продукции компания намерена использовать только отечественное сырье. Объемы выпуска крышек составят 150 млн единиц в год. Основными потребителями легко вскрываемых крышек будут консервные заводы России, в том числе «Верховский молочно-консервный завод», «Орелпродукт» и «Борисоглебский мясоконсервный комбинат».

«Сегодня, по нашим данным, основные объемы легковскрываемых крышек заводят из Китая, Турции и Европы, а отечественные производители удовлетворяют менее 25% потребностей российского рынка. Благодаря одобренному займу ФРП РФ мы планируем достичь показателя 25-30% внутреннего рынка и обеспечить потребителей качественной отечественной продукцией», – пояснил директор ЗАО «Экспериментальный производственный комплекс» Вадим Сальников.

Москва, Андрей Дорофеев

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