Москва уступает Татарстану по числу камер фиксации на дорогах

Москва занимает второе место среди регионов России по числу камер фото- и видеофиксации на дорогах, уступив первенство Татарстану. Рейтинг Топ-10 по этому показателю составило аналитическое агентство «Промрейтинг».

«По сравнению с «десяткой» 2020 года, опубликованной ранее журналом «Автоброкер Клуб», абсолютным лидером остается Республика Татарстан, «серебро» рейтинга снова у г. Москва, а вот замыкает ТОП-3 Свердловская область (в 2020 году – Московская область). Покинули ТОП-10 Новосибирская и Нижегородская области, а Республика Крым и г. Санкт-Петербург «ворвались» в рейтинговую таблицу и заняли 9 и 10 место соответственно», – отметили аналитики.

По данным составителей рейтинга, на дорогах Татарстана установлено 4,7 тысячи камер, в Москве – 3969 камер, в Свердловской области – 2705, в Подмосковье – 2616, в Краснодарском крае – 1814. В следующую пятерку вошли Республика Башкортостан – 1 227 камер, Тюменская область – 982, Самарская область – 726, Республика Крым – 604 и Санкт-Петербург – 561 камера.

«На удивление есть и отрицательная динамика среди регионов рейтинга. Так, например, в Краснодарском крае, напротив, число камер фиксации снизилось на 21 шт. по сравнению с 2020 годом. В Тюменской области их количество уменьшилось на 2 единицы», – добавили авторы перечня.

Москва, Андрей Дорофеев

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