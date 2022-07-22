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Пятница, 22 июля 2022, 18:35 мск

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«Боль параноика»: камеры на железнодорожных переездах Подмосковья начали распознавать лица

Фото – сайт правительства Тюменской области

Камеры с функцией распознавания лиц начали фиксировать нарушения на переходах железнодорожных путей в Подмосковье. Об этом сообщила сегодня пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«Учитывая рост смертельных случаев на железной дороге, мы ищем новые подходы. Камеры не просто фиксируют нарушения, но и способны определить личность нарушителя. Мы рассчитываем, что эта мера позволит снизить число смертельных случаев, и в дальнейшем рассмотрим возможность внедрения камер с распознаванием лиц и на других подмосковных станциях», – заявила зампред правительства региона Анна Кротова.

Первые такие камеры появились на станции Удельной в Раменском. Все материалы с камер передаются в онлайн-режиме дежурным сотрудникам транспортной полиции.

В минтрансе напомнили, что несанкционированный переход пути остаётся основной причиной гибели на железной дороге: более 40% нарушителей на станциях переходят пути на красный свет, 25% – это «зайцы», которые перебегают железнодорожное полотно для бесплатного проезда.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / Подмосковье

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