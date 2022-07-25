Горячий сезон: в общественном транспорте Подмосковья в выходные раздали более 15 тысяч литров воды

В связи с жаркой погодой, перевозчики Подмосковья раздали пассажирам более 15 тысяч литров воды. Об этом сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«В выходные минтранс Подмосковья совместно с перевозчиками общественного транспорта для обеспечения комфортного передвижения наших жителей организовали раздачу питьевой воды и мороженого в общественном транспорте на остановках, станциях и вокзалах. За выходные раздали более 15 тысяч литров воды. Акцию поддержали более 100 перевозчиков общественного транспорта из 43 муниципалитетов», – говорится в сообщении.

Питьевую воду раздавали в утренние и вечерние часы «пик». Кроме того, в транспорте перевозчика «Домтрансавто» в самые жаркие часы пассажиры могли получить мороженое.

«На этой неделе также ожидаются жаркие дни, поэтому раздача воды будет продолжена», – добавили в министерстве.

Москва, Андрей Дорофеев

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