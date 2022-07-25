Ветер и дождь: погода в Подмосковье испортится на весь остаток дня

Дожди, грозы и шквалистый ветер ожидаются в Подмосковье в ближайшие часы. Об этом предупредило главное управление МЧС по Московской области.

«Согласно прогноза погоды федерального государственного бюджетного учреждения «Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в период с 16 часов с сохранением до конца суток 25 июля местами по Московской области ожидается дождь, гроза, шквалистое усиление ветра при грозе до 15м/с», – говорится в сообщении ведомства.

Спасатели советуют при порывистом ветре убрать хозяйственные вещи со двора и балконов в дом, парковать автомобили вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций, при грозе нет прятаться под одиноко стоящим деревом ли под высокими металлическими конструкциями.

Москва, Андрей Дорофеев

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