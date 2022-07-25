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Понедельник, 25 июля 2022, 19:14 мск

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Подмосковные врачи удалили пациентке гигантскую опухоль

Медики Дмитровской областной больницы удалили гигантскую опухоль у 40-летней пациентки, которая жаловалась на острую боль в области живота. Об этом сообщила сегодня пресс-служба министерство здравоохранения Московской области.

«В ходе операции специалисты удалили пациентке гигантскую кисту диаметром около 20 см. Вынуждены констатировать, что запущенные случаи – не редкость, особенно у молодых пациентов, из-за несвоевременного обращения за медицинской помощью. Мы стараемся влиять на эту ситуацию увеличением доступности медицинской помощи работающему населению: увеличили периодичность плановых выездных профилактических осмотров и Дней женского здоровья по субботам, когда без записи врача акушера-гинеколога может посетить каждая жительница округа», – рассказала заместитель главного врача по акушерству и гинекологии Дмитровской областной больницы Наталья Можаровская.

Пациентка в удовлетворительном состоянии выписана домой.

Медики напомнили, что важно ежегодно проходить профилактические осмотры и диспансеризацию. Своевременное диагностика и обращение за медицинской помощью позволяет избежать ухудшения здоровья.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / Подмосковье

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