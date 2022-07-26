«Хотел пообщаться»: пассажир столичного метро набросился на иностранца

Полицейские патрульно-постовой службы УВД на Московском метрополитене задержали пассажира, нанесшего побои иностранному гражданину. Об этом сообщила сегодня пресс-служба главного управления МВД по городу Москве.

«По имеющейся информации, инцидент произошёл в ночное время в вагоне электропоезда, следовавшего по Серпуховско-Тимирязевской линии столичного метрополитена. 27-летний мужчина беспричинно стал приставать к гражданину иностранного государства, однако, видя, что молодой человек не реагирует, проследовал за ним из вагона поезда. На платформе станции «Цветной бульвар», высказывая в адрес пассажира оскорбления, злоумышленник повалил его на пол и нанёс несколько ударов в область головы», – говорится в сообщении ведомства.

Зачинщик конфликта был задержан и доставлен в отдел полиции. По его словам, он хотел пообщаться с потерпевшим, но, услышав отказ, разозлился.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьёй 116 Уголовного кодекса Российской Федерации (побои). В отношении подозреваемого избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.

Москва, Андрей Дорофеев

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