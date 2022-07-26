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Вторник, 26 июля 2022, 15:40 мск

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Град и шквалистый ветер: в Московском регионе ожидается резкое ухудшение погоды

Ливни, град и шквалистый ветер ожидаются в ближайшие часы в столичном регионе. Об этом сообщила пресс-служба главного управления МЧС по городу Москве.

«По прогнозам синоптиков Росгидромета в ближайшие 1-2 часа с сохранением до конца суток 26 июля местами по Москве ожидается кратковременный дождь, ливень, гроза, град, шквалистое усиление ветра при грозе до 15 м/с», – говорится в сообщении ведомства.

Аналогичное предупреждение о неблагоприятных метеорологических явлениях, ожидающихся в Подмосковье, распространила пресс-служба главка МЧС по Московской области.

Спасатели рекомендуют водителям значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств, не совершать внезапных маневров – обгонов, перестроений, опережений, а также парковать машины вдали от деревьев.

Пешеходам советуют держаться в стороне от рекламных щитов и шатких конструкций.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / Подмосковье

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