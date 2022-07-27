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Среда, 27 июля 2022, 11:28 мск

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Жара и грозы: после полудня Москву начнет штормить

Сильная жара ожидается сегодня в столичном регионе, но после полудня прогнозируются дожди, грозы и шквалистый ветер. Об этом сообщил Гидрометцентр России.

«Днем в Москве 30-32°, по области 28-33°. Ветер южный 3-8 м/с, при грозе с порывами до 15 м/с», – говорится в сообщении метеорологов.

После 12.00 и до конца суток местами ожидаются ливни, грозы, усиление порывов ветра до 17 м/с.

В связи с этим пресс-служба департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы призвала граждан не находиться во время непогоды вблизи линий электропередач, деревьев и шатких конструкций.

«Покиньте открытое пространство и укройтесь в помещении. Если гроза и сильный дождь застали вас в автомобиле: включите аварийные огни, прекратите движение, заглушите двигатель, плотно закройте окна и двери. Неблагоприятные погодные условия могут затруднять движение, повышают шанс образования пробок и аварий», – говорится в сообщении департамента.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2022, РИА «Новый День»

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