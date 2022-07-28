Деревья будут трещать: в Подмосковье ожидается ураганный ветер

Шквалистое усиление ветра и ливни с градом ожидаются в Подмосковье сегодня после полудня. Об этом сообщила пресс-служба главного управления МЧС по Московской области.

«Согласно прогноза погоды федерального государственного бюджетного учреждения «Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», с 12 часов с сохранением до конца суток 28 июля в Московской области местами ожидается ливневый дождь, гроза, град, шквалистое усиление ветра порывами до 20 м/с», – говорится в сообщении.

Спасатели советуют при сильном ветре парковать автомобили вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций, находясь на улице, обходить шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей, избегать деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередач, потенциально опасных промышленных объектов).

Москва, Андрей Дорофеев

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