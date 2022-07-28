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Четверг, 28 июля 2022, 11:32 мск

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Больше футбольного мяча: гигантскую опухоль удалили девочке-подростку подмосковные медики

Гигантскую опухоль успешно удалили 14-летней девочке медики Подмосковья. Об этом сообщила сегодня пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

«Наша героиня не так давно перебралась в Подмосковье из другого региона. И вот, казалось бы, обычный профосмотр, а тут врачи нашли такое – гигантское образование правого яичника размером 35 см. Как выяснилось, опухоль росла незаметно и безболезненно, поэтому внимания к себе не привлекала. А родители полагали, что девочка просто полненькая», – рассказали в минздраве.

Пациентку направили в областной центр репродуктивного здоровья детей и подростков, расположенный в Долгопрудном. Убедившись, что опухоль доброкачественная, врачи провели операцию по ее удалению. Вмешательство проводилось лапароскопически – через небольшие проколы. В общей сложности операция длилась около двух часов.

«Важно, что врачам удалось сохранить репродуктивную функцию у девочки. Сейчас она чувствует себя хорошо и продолжает находиться под наблюдением врачей», – добавили в минздраве.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / Подмосковье

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