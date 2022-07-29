российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 29 июля 2022, 15:32 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное

«Нищенство – святое дело»: суд в Подмосковье вынес приговор по делу рабах-попрошайках

Подольский городской суд Московской области вынес приговор по уголовному делу в отношении Евгения Варина, Евгения Проценко и Эдуарда Шаталова, признанных виновными в похищении людей и использовании их рабского труда. Об этом сообщила сегодня пресс-служба прокуратуры Подмосковья.

«В суде установлено, что в период с мая 2018 года по март 2021 года Варин, Проценко и Шаталов похитили 6 мужчин с явными признаками инвалидности, без документов, удостоверяющих их личности, не имеющих постоянного места жительства и незаконно удерживали их в арендованных домах, расположенных в городском округе Подольск Московской области. Систематически подвергая избиению и пыткам, злоумышленники заставляли потерпевших заниматься попрошайничеством», – говорится в сообщении надзорного ведомства.

В зависимости от роли и степени участия мужчины признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «а», «з» ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение человека), п.п. «а», «г» ч. 2 ст. 127.2 УК РФ (использование рабского труда), п.п. «а», «в» ч. 2 ст. 163 УК РФ (вымогательство), п.п. «в», «г», «з» ч. 2 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью), п.п. «а», «г», «д», «е» ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание).

Суд приговорил Варина к 8 годам лишения свободы, Проценко – к 7 годам, Шаталова – к 6 годам. Отбывать наказание осужденным предстоит в исправительных колониях строгого режима.

Приговор суда в законную силу не вступил.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2022, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Подмосковье

«Стрелку» сняли на видео: двое жителей Подмосковья забили насмерть наркоторговца / «В зоне шквала»: в Шереметьево предупредили о возможной задержке рейсов / Не вставая с постели: в Московской области более 1,2 млн справок по болезни для школьников оформлено онлайн / «Ногу свело»: столичные коммунальщики помогли спасти лосенка в Подмосковье / «Все может измениться в любой момент»: в Подмосковье опасаются птичьего гриппа / Больше футбольного мяча: гигантскую опухоль удалили девочке-подростку подмосковные медики / Деревья будут трещать: в Подмосковье ожидается ураганный ветер / Задушил, чтобы не платить: иностранец арестован в Подмосковье за убийство таксиста

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Общество, Россия, Скандалы и происшествия, Подмосковье,