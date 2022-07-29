«Нищенство – святое дело»: суд в Подмосковье вынес приговор по делу рабах-попрошайках

Подольский городской суд Московской области вынес приговор по уголовному делу в отношении Евгения Варина, Евгения Проценко и Эдуарда Шаталова, признанных виновными в похищении людей и использовании их рабского труда. Об этом сообщила сегодня пресс-служба прокуратуры Подмосковья.

«В суде установлено, что в период с мая 2018 года по март 2021 года Варин, Проценко и Шаталов похитили 6 мужчин с явными признаками инвалидности, без документов, удостоверяющих их личности, не имеющих постоянного места жительства и незаконно удерживали их в арендованных домах, расположенных в городском округе Подольск Московской области. Систематически подвергая избиению и пыткам, злоумышленники заставляли потерпевших заниматься попрошайничеством», – говорится в сообщении надзорного ведомства.

В зависимости от роли и степени участия мужчины признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «а», «з» ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение человека), п.п. «а», «г» ч. 2 ст. 127.2 УК РФ (использование рабского труда), п.п. «а», «в» ч. 2 ст. 163 УК РФ (вымогательство), п.п. «в», «г», «з» ч. 2 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью), п.п. «а», «г», «д», «е» ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание).

Суд приговорил Варина к 8 годам лишения свободы, Проценко – к 7 годам, Шаталова – к 6 годам. Отбывать наказание осужденным предстоит в исправительных колониях строгого режима.

Приговор суда в законную силу не вступил.

Москва, Андрей Дорофеев

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