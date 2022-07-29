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Пятница, 29 июля 2022, 17:16 мск

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Отдых по расписанию: в школах Подмосковья каникулы будут проходить по единому графику

Каникулы в школах Подмосковья в новом учебном году будут проходить по единому графику. Об этом сообщила сегодня пресс-служба министерства образования Московской области.

«С прошлого года все школы области перешли на модульную систему обучения. В этом году такая система сохраняется. Таким образом, при пятидневной учебной неделе в школах будет 164 учебных дня и 37 дней – каникулы. С расписанием каникул можно ознакомиться в своей школе», – рассказала вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина.

В областном минобразе уточнили, что каникулы пройдут в следующие периоды: с 10 по 16 октября, с 21 по 27 ноября, с 31 декабря по 8 января, с 20 по 26 февраля, с 3 по 9 апреля.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2022, РИА «Новый День»

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