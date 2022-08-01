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Понедельник, 1 августа 2022, 11:17 мск

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Грузовики попадают в столице в аварии вдвое чаще мотоциклов

Более 500 дорожно-транспортных происшествий с участием грузовиков зарегистрировано в Москве с начала года. Об этом сообщила пресс-служба управления ГИБДД ГУ МВД по городу Москве.

«По итогам первого полугодия на столичных дорогах зарегистрировано 509 дорожно-транспортных происшествий с участием грузового транспорта, в которых 48 человек погибли и 599 пострадали. По вине самих водителей большегрузов произошло 304 ДТП, в которых погибли 18 и 342 человека получили различные травмы», – говорится в сообщении ведомства.

В Госавтоинспекции добавили, что основными причинами аварий, происходящих по вине водителей грузовиков являются несоблюдение дистанции, нарушение правил движения задним ходом и несоответствие скорости конкретным дорожным условиям.

Как сообщал «Новый День», с начала года в Москве было зарегистрировано 260 дорожно-транспортных происшествий с участием мотоциклистов, в которых погибли 15 и пострадали 266 человек.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2022, РИА «Новый День»

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