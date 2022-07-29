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Пятница, 29 июля 2022, 11:03 мск

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«Не увернулись»: 260 ДТП с участием мотоциклистов зарегистрировано в столице с начала года

В столице с начала года зафиксировано 260 ДТП с участием мотоциклистов. Об этом сообщила сегодня пресс-служба управления ГИБДД ГУ МВД по городу Москве.

«По итогам первого полугодия 2022 года в Москве зарегистрировано 260 дорожно-транспортных происшествий с участием мотоциклистов, в которых погибли 15 и пострадали 266 человек. Самыми частыми видами дорожных аварий, в которых участвовали водители мототранспорта, стали столкновения и опрокидывания транспортных средств», – говорится в сообщении ведомства.

По данным Госавтоинспекции, наиболее опасным видом происшествий, которое чаще всего приводило к летальным исходам, является наезд на препятствие. Чаще всего мотоциклисты выбирали скорость движения без учета дорожных условий, не соблюдали безопасную дистанцию и нарушали очередность проезда.

«В 60% случаях в ДТП с участием мототранспорта вины со стороны мотоциклистов установлено не было», – констатировали в ведомстве.

В соответствии с данными анализа, проведенного Госавтоинспекцией, в ДТП чаще всего попадали водители мототранспорта в возрасте от 33 до 35 лет и со стажем управления от 14 до 16 лет.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2022, РИА «Новый День»

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