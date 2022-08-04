Пожарный вертолет вновь вылетел к сгоревшему складу Ozon в Подмосковье

Вертолет Московского авиацентра вновь вылетел к сгоревшему накануне складу интернет-магазина Ozon в Истре, чтобы помочь пожарным в проливке здания. Об этом сообщила сегодня пресс-служба департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы.

«Из-за обрушения конструкций наземные пожарные службы не могут подобраться к очагу возгорания. Было принято решение о привлечении авиации. В помощь пожарным вылетел вертолёт Московского авиацентра Ка-32А, оборудованный водосливным устройством, позволяющим сбрасывать на очаг возгорания до 5 тонн огнегасящей жидкости», – говорится в сообщении ведомства.

Как сообщал «Новый День», сообщение о пожаре поступило в Главное управление МЧС по Московской области в 12:33 среды, 3 августа. Возгорание было локализовано в 21:17, а ликвидировано – в 5:45. Сейчас идет проливка пострадавшей части здания. В ликвидации пожара были задействованы 45 единиц техники и 133 человек. В тушении огня привлекались три вертолета и пожарный поезд.

Площадь возгорания составила 55 тыс. квадратных метров. В результате возгорания произошло частичное обрушение кровли и стены здания логистического центра. Из здания самостоятельно эвакуировались 1 тыс. человек.

По данным МЧС, за медпомощью обратились 11 человек, двое госпитализированы. Глава ведомства Александр Чуприян накануне сообщал, что судьба двух человек неизвестна.

По факту пожара возбуждено уголовное дело. Расследование ведется по ч.1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Причины возгорания устанавливаются.

Москва, Андрей Дорофеев

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