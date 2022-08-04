Ozon выплатит компенсацию за сгоревшие в Подмосковье товары до конца сентября

Компенсации за товары, сгоревшие в результате крупного пожара на складе в Подмосковье, компания Ozon намерена выплатить до конца сентября. Об этом сообщается в Telegram-канале Ozon Marketplace.

«Выплаты компенсаций за пострадавшие товары сделаем до конца сентября. Это не значит, что будем ждать с платежами до 30 сентября – сделаем их частями. Нужно время, чтобы провести инвентаризацию, ведь товары на одном блоке не пострадали, а ещё учесть все излишки, возвраты и так далее. Размер компенсации посчитаем так, как если бы товар был продан 3 августа. Из его стоимости вычтем комиссию за продажу. Плюс учтём стандартные расходы, например, на размещение», – говорится в сообщении.

Кроме того, в компании намерены перенаправить на другие склады поставки, которые уже были в пути в Истру. Каждому продавцу персонально сообщат о новом месте назначения грузов.

Как сообщал «Новый День», пожар на складе компании Ozon в подмосковной Истре произошел в 12:33 среды, 3 августа. Возгорание было локализовано в 21:17, а ликвидировано – в 5:45. Сейчас идет проливка пострадавшей части здания. В ликвидации пожара были задействованы 45 единиц техники и 133 человек. В тушении огня привлекались три вертолета и пожарный поезд.

В результате возгорания произошло частичное обрушение кровли и стены здания логистического центра. Из здания самостоятельно эвакуировались 1 тыс. человек.

Площадь пожара составила 55 тыс. квадратных метров. По данным МЧС, за медпомощью обратились 11 человек, двое госпитализированы. Глава ведомства Александр Чуприян накануне сообщал, что судьба двух человек неизвестна.

По факту пожара возбуждено уголовное дело. Расследование ведется по ч.1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Москва, Андрей Дорофеев

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