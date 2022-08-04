Следствие рассматривает три основных версии причин пожара на складе Ozon в Подмосковье

Следствие рассматривает несколько версий причин крупного пожара на складе интернет-магазина Ozon в Подмосковье, среди которых короткое замыкание и нарушение техники безопасности. Об этом сообщила сегодня пресс-служба главного следственного управления Следственного комитета России по Московской области.

«Рассматривается несколько версий причин возгорания, среди них: короткое замыкание электричества; нарушение техники безопасности при производстве сварочных работ; неосторожное обращение с иными источниками тепла со стороны работников», – говорится в сообщении ведомства.

В пресс-службе напомнили, что уголовное дело возбуждено по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших крупный пожар (ч.1 ст. 238 УК РФ). На месте происшествия работает следственная группа, в составе которой наиболее опытные следователи и криминалисты ГСУ СК России по Московской области, а также сотрудники ГУК СК России.

К настоящему времени произведены осмотры, в ходе которых изъяты серверы, системные блоки, документация, связанная с противопожарной безопасностью, проектная документация на здания, правоустанавливающие и иные документы. Проведено более 30 допросов. Назначены судебно-медицинские, пожарно-техническая, оценочная и компьютерно-техническая судебные экспертизы.

«Следователям предстоит выяснить все причины и обстоятельства, приведшие к столь масштабному пожару, а также установить размер причинённого ущерба», – добавили в ведомстве.

Как сообщал «Новый День», пожар на складе компании Ozon в подмосковной Истре произошел в 12:33 среды, 3 августа. Возгорание было локализовано в 21:17, а ликвидировано – в 5:45. Сейчас идет проливка пострадавшей части здания. В ликвидации пожара были задействованы 45 единиц техники и 133 человек. В тушении огня привлекались три вертолета и пожарный поезд.

В результате возгорания произошло частичное обрушение кровли и стены здания логистического центра. Из здания самостоятельно эвакуировались 1 тыс. человек.

Площадь пожара составила 55 тыс. квадратных метров. По данным МЧС, за медпомощью обратились 11 человек, двое госпитализированы. Глава ведомства Александр Чуприян накануне сообщал, что судьба двух человек неизвестна.

По факту пожара возбуждено уголовное дело. Расследование ведется по ч.1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Москва, Андрей Дорофеев

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