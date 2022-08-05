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Пятница, 5 августа 2022, 17:24 мск

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Для помощи пострадавшему в столкновении микроавтобуса с грузовиком на юге Москвы привлекли вертолет

Фото: департамент ГОЧС и ПБ Москвы

Для оказания медицинской помощи одному из пострадавших при столкновении рейсового автобуса с грузовиком на Киевском шоссе столицы привлекался вертолет. Об этом сообщила пресс-служба департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы.

«С места аварии вертолётом Московского авиационного центра в специализированное лечебное учреждение столицы эвакуировали мужчину с различными травмами. На борту его сопровождала авиамедицинская бригада территориального центра медицины катастроф города Москвы, которая контролировала состояние пациента», – говорится в сообщении ведомства.

В департаменте добавили, что в результате ДТП один человек оказался заблокирован, произошёл разлив топлива. На место происшествия были высланы силы Пожарно-спасательного центра Москвы. По прибытии пожарные деблокировали пострадавшего из автомобиля и передали его бригаде «скорой помощи».

В пресс-службе управления ГИБДД ГУ МВД по городу Москве уточнили, что водитель маршрутного такси Mersedes Sprinter совершил столкновение с автомобилем Hyundai Porter, остановившемся в крайней правой полосе, водитель которого закреплял перевозимый груз. В результате столкновения пострадали водитель грузовика и три пассажира маршрутного такси, которых с травмами различной степени тяжести госпитализировали в медицинские учреждения.

Ранее пресс-служба прокуратуры Москвы сообщала, что по предварительной информации пострадали семь человек.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2022, РИА «Новый День»

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