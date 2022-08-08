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Четверг, 11 августа 2022, 05:56 мск

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ЧП в московском коллекторе: возбуждено уголовное дело

В Москве возбуждено уголовное дело после гибели трех человек в канализационном коллекторе. Как сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета, причиной смерти стал экстремальный подъем воды.

Ранее сообщалось, что накануне рабочие проводили работы по очистке канализационного коллектора на Краснодарской улице, где в результате подъема уровня воды трое не смогли выбраться из люка на поверхность. Тела трех человек были обнаружены спасательными службами.

Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц).

В рамках расследования у руководства подрядной организации проведены обыски, изъята служебная документация, назначены необходимые судебные экспертизы. Проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств и причин произошедшего.

Москва, Светлана Антонова

© 2022, РИА «Новый День»

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