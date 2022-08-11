Экс-глава подмосковного Серпуховского района признан виновным в преступлениях против правосудия

Бывший глава подмосковного Серпуховского района Александр Шестун признан виновным в угрозе убийством и причинением вреда здоровью в отношении судьи (ч. 1 ст. 296 УК РФ), в неуважении к суду (ч.ч. 1, 2 ст. 297 УК) и оскорблении представителя власти (ст. 319 УК РФ).

Следствием и судом установлено, что 21 и 25 декабря 2020 года во время судебных заседаний, проходивших в здании Подольского городского суда Шестун публично в присутствии СМИ высказал оскорбления, угрозы убийством и причинения вреда здоровью в отношении судьи, а также допустил оскорбление государственного обвинителя и судебного пристава, пояснили в региональном главке Следственного комитета.

Приговором суда экс-главе назначено окончательное наказание по совокупности преступлений и приговоров в виде 15 лет 6 месяцев лишения свободы со штрафом в доход государства в размере более 49 млн рублей и лишением права занимать определенные должности сроком на 8 лет. Отбывать наказание ему предстоит в исправительной колонии строгого режима.

Стоит отметить, что за несколько месяцев до задержания чиновник опубликовал видеообращение к президенту РФ Владимиру Путину, в котором заявил, что готовится его арест, поскольку его нахождение на посту главы района невыгодно подмосковным властям. Шестун сообщил, что ему звонил глава администрации губернатора Московской области и в «простой, незатейливой форме» предложил написать заявление об отставке, в противном случае против него будут уголовные дела, после чего его ждет арест, а семья «пойдет по миру». Там же он продемонстрировал диктофонные записи, из которых следовало, что такие действия против него «согласованы с Андреем Яриным – начальником главного управления внутренней политики администрации президента». Кроме того, в этих же переговорах звучит, что начальник управления «К» ФСБ России Иван Ткачев предупредил Шестуна, что конфликт поднят на «уровень президента». «Об этом говорит директор, об этом говорит сейчас Кириенко [Сергей Кириенко, первый заместитель администрации президента РФ], мне с ним завтра встречаться. Ты шутишь, тебя завтра катком переедут и все», – приводились в обращении Шестуна слова Ткачева.

Позже уже семья Шестуна дважды записывала видеообращение к президенту РФ с просьбой разобраться в ситуации. Однако никакой реакции не последовало.

Примечательно, что еще будучи на свободе Шестун в комментарии РИА «Новый День» заявлял, что проверки в его отношении начались после отказа пустить на серпуховский полигон огромные объемы мусора из Москвы. При этом он тогда подчеркнул, что не является оппозиционером. «Я вообще, стесняюсь сказать, являюсь членом «Единой России», – уточнил тогда Шестун.

Москва, Светлана Антонова

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