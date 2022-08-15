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Понедельник, 15 августа 2022, 13:43 мск

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Источник газа не обнаружен: глава СК поручил возбудить дело по отравлению жильцов дома в Москве

Глава Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин дал поручение возбудить уголовное дело в связи с отравлением жильцов многоквартирного дома в Люблино. Об этом сообщила сегодня пресс-служба ведомства.

«Председатель Следственного комитета Российской Федерации А.И. Бастрыкин поручил руководителю ГСУ СК России по г. Москве А. А. Стрижову возбудить уголовное дело в связи с отравлением людей на юго-востоке Москвы и представить доклад о ходе расследования. В результате происшествия двое граждан госпитализированы», – говорится в сообщении СК.

Ход исполнения данного поручения поставлен на контроль в центральном аппарате Следкомитета.

В СК напомнили, что после ЧП дом, в котором семья отравилась неизвестным веществом, был отключён от электричества. Эксперты городских служб не нашли утечку бытового газа.

Как сообщал «Новый День», 14 августа в 20:00 в оперативно-дежурную смену Центрального управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по г. Москве поступило сообщение об отравлении неизвестным газом жильцов дома на проспекте 40 лет Октября. Из дома эвакуировали около 40 человек. Пожарные спасли трёх человек, двое пострадавших были госпитализированы.

Спасатели провели тактическую вентиляцию, проверили соседние дома, квартиры, дымоходы, люки около дома и чердак на предмет обнаружения опасных газов. Работники аналитической лаборатории ГКУ «ПСЦ» и лаборатории ЦДУ АО «Мосгаз» провели анализ воздуха. Превышения содержания угарного газа зафиксировано не было.

В 01:40 жителям было разрешено вернутся в квартиры.

По данным Telegram-канала «112», специалисты выявили превышение содержания в воздухе синильной кислоты.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / ЧП в Москве

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