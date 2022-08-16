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Вторник, 16 августа 2022, 11:22 мск

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«Трудоустроена незаконно»: уволена воспитатель подмосковного детсада, избившая ребенка

В Подмосковье уволена сотрудница детского сада, ударившая по лицу 4-летнюю воспитанницу. Об этом сообщила сегодня пресс-служба прокуратуры Московской области.

«Прокуратура города Лобни провела проверку по размещенной в средствах массовой информации видеозаписи, на которой воспитатель детского сада «Радуга» в городском округе Лобня применяет физическую силу в отношении четырехлетней воспитанницы. В ходе проверки установлено, что воспитатель была принята на должность в нарушение требований федерального законодательства», – говорится в сообщении ведомства.

Прокуратура города в адрес управления образования администрации Лобни внесла представление, которое было удовлетворено. Воспитатель, по данным надзорного ведомства, уволена «в связи совершением работником, выполняющим воспитательные функции, аморального проступка, несовместимого с продолжением данной работы».

Заведующей дошкольным образовательным учреждением объявлен выговор.

Как сообщал «Новый День», видеозапись, на основании которой прокуратура в конце июня начала проверку, появилась ранее в СМИ. В ролике женщина бьёт рукой по лицу ребенка за то, что девочка сорвала цветок во время прогулки.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2022, РИА «Новый День»

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