«Новая реальность вызывает тревогу»: кризис в российской экономике затягивается

Для российской экономики самое тяжелое ещё впереди – кризис, спровоцированный внешними шоками, затягивается. Как передает корреспондент РИА «Новый День», такое мнение высказал известный экономист, главный научный сотрудник Института экономики РАН Игорь Николаев сегодня на пресс-конференции в Москве. Эксперт назвал новый прогноз Минэкономразвития РФ более реальным, но не разделил оптимизма по росту ВВП с 2024 года.

«В экономике мы видим, что шок первых недель прошел, появилось примерное понимание, что и как надо делать. В результате мы поняли, что в текущем году экономика не упадет столь сильно, как планировалось, и это реальная оценка. А вот в следующем году экономика будет падать сильнее, чем первоначально планировалось, и это тоже реалистичная оценка. Конечно, хорошо, что Минэкономразвития более правдоподобно представляет то, что будет с российской экономикой, но одновременно это говорит о том, что кризис затягивается, и он не будет похож на те кризисные годы, которые были в 21 веке у России», – отметил Николаев.

Эксперт обратил внимание, что ВВП России в 21-м веке падал в 2009 году, 2015 и 2020 годах, и все заканчивалось одним годом. «Вот это новая реальность для российской экономики. Те кризисы заканчивались – не успели оглянуться, что называется. А здесь понятно, что кризис затягивается. Этот реализм внушает тревогу. Непонятно, что будет с реальными располагаемыми доходами населения. Как известно, к этому кризису мы подошли, если смотреть с 14-го года, с уже значительно снизившимися реальными доходами населения более чем на 6%», – подчеркнул он.

При этом Николаев не разделяет оптимизма Минэкономразвития РФ, которое прогнозирует рост отечественной экономики с 2024 года. «Российская экономика подошла к этому кризису, оставшись сырьевой, перекошенной экономикой. И сейчас вот этот кризис, который вызван мощными внешними шоками, он еще и усугублен структурными реформами. Мы – сырьевая экономика. Соответственно, если будет реализовываться отказ от импорта российских энергоносителей, быстро перенаправить наш соответствующий экспорт не удастся. Для российской экономики это означает очень тяжелые финансовые потери, и не только финансовые. А это значит, что не должно быть никакой эйфории. Надо думать о том, что здесь можно сделать. Есть отрасли, которые ни при каких условиях не будут под санкциями, как минимум, как заявляли на Западе – это сельское хозяйство, пищевая промышленность, минудобрение, фармацевтика. Эти отрасли могут стать своеобразным локомотивом... Условно говоря, надо искать замену нашей нефти», – полагает он.

«Некий шок прошел, адаптация определенная есть, но стало очевидным, что все быстро не закончится. Самое тяжелое еще впереди именно потому, что высока очень неопределенность и кризис затягивается», – заключил Николаев.

Накануне стало известно, что Минэкономразвития РФ подготовило проект прогноза социально-экономического развития РФ до 2025 года, согласно которому ВВП России в 2022 году упадет до 4,2% вместо прогнозируемых в мае 7,8%. В 2023 году ожидается снижение показателя на 2,7%. С 2024 года ожидается рост экономики на 3,7%, в 2025 году – на 2,6%.

Москва, Мария Соколова

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