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Понедельник, 22 августа 2022, 17:43 мск

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Найден в Армавире: один из напавших на врачей в Балашихе пытался сбежать от следствия

Один из участников нападения на врачей хирургического отдедения Балашихинской областной больницы, пытался сбежать от следствия и был задержан в Краснодарском крае. Об этом сообщила пресс-служба главного управления МВД по Московской области.

«В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска межмуниципального управления МВД России «Балашихинское» в Армавире Краснодарского края задержан 35-летний житель Реутова, подозреваемый в совершении хулиганских действий в отношении медицинских работников в Балашихе. Ранее в отношении него было возбуждено уголовное дело по ст. 213 УК РФ и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Однако он нарушил меру пресечения и покинул территорию Московской области», – сообщила начальник пресс-службы подмосковного главка МВД Татьяна Петрова.

Ранее суд избрал меру пресечения другому участнику нападения на врачей и заключил 48-летнего фигуранта под стражу на два месяца.

Нападение произошло утром 16 августа. В дежурную часть МУ МВД России «Балашихинское» поступило сообщение о том, что в одно из медицинских учреждений, расположенных на шоссе Энтузиастов, ворвались посетители, которые нанесли телесные повреждения трём сотрудникам хирургического отделения. Сначала они избили заведующего отделением, а затем двух врачей, нанося при этом множество ударов в жизненно-важные органы руками и ногами, в том числе в голову, и высказывая угрозы убийством.

По данному факту возбуждено уголовное дело о хулиганстве.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2022, РИА «Новый День»

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