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Четверг, 25 августа 2022, 16:24 мск

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Иноагенты готовят срыв выборов: в ЦИК передали материалы спецкомиссии Госдумы

Ряд зарубежных структур готовят в России провокации, направленные на вмешательство в сентябрьские выборы. Об этом, как сообщила пресс-служба Госдумы, шла речь в ходе сегодняшней встречи председателя комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василия Пискарева с членом ЦИК РФ Игорем Борисовым.

Пискарев передал в Центризбирком предварительные результаты мониторинга попыток вмешательства в избирательную кампанию текущего года. По данным парламентской пресс-службы, комиссия обратила внимание на институт иностранных агентов в качестве источника повышенной опасности в вопросах вмешательства в национальные выборы.

«Комиссия передала в ЦИК материалы, свидетельствующие о подготовке рядом зарубежных структур, включая иноагентов и лиц, связанных с экстремистскими организациями, незаконных акций, направленных на иностранное вмешательство в выборы 2022 года. Речь идет в том числе о незаконной агитации в дни голосования и препятствовании избранию зарегистрированных кандидатов», – говорится в сообщении.

В связи с этим принято решение направить данную информацию в Генеральную прокуратуру РФ для принятия мер прокурорского реагирования.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / ЦИК РФ

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