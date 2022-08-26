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Пятница, 26 августа 2022, 13:33 мск

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Доложить повторно: Бастрыкин еще раз потребовал информацию о выселении ветеранов МВД в Москве

Фото: sledcom.ru

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал повторный доклад по ситуации, связанной с выселением десятков семей ветеранов МВД в Москве. Об этом сообщила сегодня пресс-служба Следкомитета РФ.

Ранее сообщалось, что в Москве несколько десятков семей ветеранов органов внутренних дел выселяют из жилых помещений. Среди них есть лица, получившие инвалидность во время прохождения службы. Кроме того, сообщалось, что соответствующие государственные органы не оказывают какой-либо поддержки семьям бывших сотрудников МВД России в решении жилищных вопросов.

Следственными органами ГСУ СК России по Москве по данному факту была организована доследственная проверка.

Ранее сообщалось, что 3 августа Бастрыкин поручил руководству столичного подразделения СК срочно представить всю информацию и подробный доклад о ситуации с ветеранами МВД. При этом отмечалось, что ведомство изучит факты и примет меры в рамках своей компетенции для защиты прав ветеранов органов внутренних дел.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2022, РИА «Новый День»

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