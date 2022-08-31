Рассмотрение иска Дерипаски к Тинькову перенесено в Арбитражный суд Подмосковья

Иск о защите чести и достоинства, поданный бизнесменом Олегом Дерипаской к предпринимателю Олегу Тинькову и компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской и запрещена в России), передан в Арбитражный суд Московской области. Такое решение принял Усть-Лабинский районный суд Краснодарского края, куда первоначально поступило исковое заявление, сообщает «Интерфакс».

Дерипаска в середине августа подал иск к Тинькову из-за поста в Instagram* (соцсеть заблокирована в России и запрещена, поскольку принадлежит экстремистской Meta). Истец просит суд признать распространенные Тиньковым сведения ложными, порочащими его честь достоинство и деловую репутацию, а также взыскать с предпринимателя компенсацию морального и репутационного вреда в размере 2 млрд рублей.

К владельцам соцсети финансовых требований не заявлено, но Дерипаска попросил суд обязать компанию удалить пост с ложной информацией о нем.

Первое заседание суда состоялось 16 августа и прошло в закрытом режиме. После заседания был объявлен перерыв до 31 августа.

Москва, Андрей Дорофеев

* Продукты компании Meta, признанной экстремистской организацией, заблокированы в РФ.

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