Житель Орехово-Зуево проведет 300 часов на обязательных работах за повреждение мемориала

Орехово-Зуевский городской суд вынес обвинительный приговор 25-летнему местному жителю, который повредил летом комплекс, увековечивший память героев Великой Отечественной войны. Об этом сообщила сегодня пресс-служба подмосковного главка Следственного комитета России.

«Следствием и судом установлено, что 12 июня 2022 года обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения возле мемориального комплекса «Памяти погибшим воинам-куровчанам», имея умысел на повреждение данного сооружения, взял памятный венок «Звезда» и бросил его на открытый огонь мемориала. В результате произошло возгорание и последующее разрушение бетонного основания и керамических плит, кроме этого обгорела и деформировалась декоративная звезда», – говорится в сообщении ведомства.

Суд признал мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 243.4 УК РФ (повреждение памятников и других мемориальных сооружений или объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества или его интересов). Кроме того, установлено, что своими действиями он причинил материальный ущерб МБУ «Ликино-Дулевский комбинат благоустройства» на сумму более 683 тысяч рублей.

Судом гражданину назначено наказание в виде обязательных работ сроком на 300 часов. Приговор в законную силу не вступил.

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Москва, Андрей Дорофеев

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