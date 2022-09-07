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Среда, 7 сентября 2022, 10:06 мск

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Мать попавших в Истре под мусоровоз девочек стала фигурантом уголовного дела

Фото: ГСУ СК России по Московской области

В отношении матери двух девочек, которые 1 сентября попали в Истре под мусоровоз, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщила сегодня пресс-служба прокуратуры Московской области.

«Установлено, что дети пересекали проезжую часть вне пешеходного перехода и в момент наезда автомобиля находились без сопровождения взрослых. По результатам рассмотрения материалов прокуроской проверки возбуждено уголовное дело по ст. 125 УК РФ (оставление в опасности). Результаты расследования уголовного дела поставлены на контроль», – говорится в сообщении надзорного ведомства.

Ранее сообщалось, что утром 1 сентября в Истре водитель автомобиля для вывоза мусора совершил наезд на двух детей 2017 и 2019 годов рождения. Младшая девочка от полученных травм скончалась, а ее сестра была госпитализирована.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2022, РИА «Новый День»

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