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Суббота, 10 сентября 2022, 12:07 мск

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Путин сделал свой выбор

Фото пресс-службы Кремля

Сегодня президент РФ Владимир Путин дистанционно проголосовал на выборах муниципальных депутатов в Москве. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

«11 сентября – единый день голосования в России. Но отдать свой голос можно заранее и дистанционно, что я сейчас и сделал. Это очень удобная, надёжная форма голосования. Кто может и хочет ею воспользоваться – рекомендую», – отметил глава государства.

«В любом случае надеюсь на вашу активную позицию и на то, что вы сделаете свой выбор», – добавил президент.

Напомним, выборы различных уровней проходят в России в рамках единого дня голосования с 9 по 11 сентября. В некоторых регионах, в том числе в Москве, можно принимать участие в голосовании дистанционно через электронную систему. В столице выбирают депутатов муниципальных образований.

Примечательно, что в прошлом году глава государства проголосовал онлайн на выборах депутатов Госдумы.

Москва, Светлана Антонова

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / Путин Владимир

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