«Одурачивание и оболванивание граждан»: Зюганов предупредил о разрушении политической системы в России

Выборы по нынешним правилам способны разрушить политическую систему России. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов сегодня на пресс-конференции в Москве. По его словам, вместо содержательной дискуссии нынешняя избирательная кампания стала временем упущенных возможностей.

«Из соревнования кандидатов и программ все это пытались превратить чиновники в техническое одурачивание и оболванивание граждан, что на фоне необходимости крайней сплоченности общества, на мой взгляд, является вызывающим явлением. Я думал наконец-то избавятся от партии двойников, а их даже в Москве оказалось – у нас Мельников голосовал на своем участке: 8 человек было в списке, кто якобы представляет компартию. Всего два от нашей партии и 6 – подставных, что совершенно недопустимо», – подчеркнул Зюганов.

При этом лидер КПРФ обратил внимание, что ряд негативных составляющих выборной системы способны разрушить всю политическую систему. «Судебный произвол. Почти тысяча человек сняли по суду. Агитация – я впервые столкнулся, когда наши листовки в ряде мест не висели больше одного часа. Наняли целую ораву, армию людей, которые ходили соскребали, уничтожали. Тогда каким образом вести соревнование, партнерство, когда даже твои листовки уничтожают оппоненты?! Ну, и конечно трехдневка, дистант и надомники. Эти три лома могут окончательно угробить политическую систему», – полагает он.

«Суть муниципальных выборов предельно очевидна – сплотить на добрые дела: какую площадку построить, чем помочь детям, какой провести ремонт… Вот тут самый простор для простого человека выдвинуть свою кандидатуру, показать, что ты заботишься о людях, тебя близко знают, обойти все подъезды и получить их поддержку. В ответ, извиняюсь, вплоть до избиений. И никакой реакции ни полицейских, ни Центризбиркома, ни местных чиновников?! Я участвовал во всех выборах, и мне казалась, что на фоне того, как наши ребята храбро и достойно сражаются против нацистов, бандеровцев, фашизма, против произвола, лжи, грязи на Украине, в этих условиях надо максимально сосредоточиться на содержательной повестке дня – на тех главных опасностях, которые грозят не только извне, но и изнутри. Ведь, если посмотреть на эти опасности, наша страна единственная в мире, которая в прошлом году потеряла миллион населения и в этом году еще потеряет миллион. Вы представляете, что происходит в русских областях классических? В Омске дошли до того, что наш партийный комитет предлагает не признавать там выборы, потому что они превратились просто в грязную вакханалию, чего никогда в Сибири не было», – заявил лидер КПРФ.

Вместе с тем Зюганов раскритиковал решения об отмене выборов по партийным спискам в ряде регионов. «В результате в некоторых областных столицах парламент будет – одни «единороссы». Вот я им сегодня хочу задать вопрос, в том числе руководству. Вот скажите, откуда может появиться 70-80%, когда рабочие недовольны, у крестьян вы не хотите даже покупать выращенный хлеб – все делаете для того, чтобы последнюю денежку из кармана вывернуть возросшими коммунальными тарифами. Откуда может появиться 70-80 [процентов]? Из чего и почему? Только по одной причине – свой электорат собрали, а остальных вытолкали, партийные списки выбросили и устроили трехдневку и дистант. Вот и весь результат. Но, извините, это вообще выборы мошенников, а не тех, кто говорит, что они демократы», – констатировал лидер КПРФ.

«Все это подрывает легитимность выборов и власти, и внутреннюю стабильность… Считаю прошедшие выборы – еще одно время упущенных возможностей. А можно было за эти 4-5 месяцев сделать пять шагов вперед», – заключил Зюганов.

В России с 9 по 11 сентября проходили выборы 15 высших должностных лиц регионов, депутатов 6 законодательных собраний, 12 советов административных центров субъектов, а также органов местного самоуправления.

Москва, Мария Соколова

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