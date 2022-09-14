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Среда, 14 сентября 2022, 15:46 мск

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Найденная в квартире с мертвыми родителями девочка находилась там несколько дней

Шестилетняя девочка, которая была найдена в подмосковном Раменском в квартире, где лежали трупы ее родителей, провела взаперти несколько суток. Об этом в своем Telegram-канале написала детский омбудсмен Московской области Ксения Мишонова.

«Шестилетняя девочка несколько дней находилась в квартире с умершими родителями. Слежу за ситуацией. Вопросов много. Разбираются следователи. Сейчас девочка в больнице. Врачи говорят, что она чувствует себя хорошо. Сейчас решается вопрос о ее передаче под опеку старшей сестре. Как только будут урегулированы все юридические вопросы, малышку готовы отдать девушке. Делается все возможное, чтобы сделать это быстрее», – сообщила Мишонова.

СМИ сообщают, что правоохранителей вызвала старшая дочь после того, как в течение нескольких дней не смогла связаться с родителями. По одной из версий, они скончались в результате употребления наркотиков.

Как сообщалось, трупы 46-летней женщины и 42-летнего мужчины без признаков насильственной смерти были обнаружены накануне вечером. Находившаяся там же девочка была госпитализирована с диагнозом обезвоживание.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2022, РИА «Новый День»

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