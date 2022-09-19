Мэрия Москвы отчиталась о подключении тепла в почти половину жилых домов

Почти 50% жилых домов и более 78% значимых социальных объектов в Москве подключены к отоплению. Об этом сообщил заместитель столичного градоначальника по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«Специалисты комплекса городского хозяйства проводят мероприятия по переводу систем теплоснабжения на зимний режим работы, организована подача тепла на городские объекты, в первую очередь в социальные учреждения и многоквартирные жилые дома. Все работы проходят штатно и в соответствии с установленным графиком, отопление уже включили в почти 50% жилых домов и более 78% социальных объектов», – цитирует Бирюкова пресс-служба мэра и правительства столицы.

Отопительный сезон начался в Москве в этом году досрочно из-за резкого похолодания. Первыми тепло получили социальные учреждения – детские сады, школы, больницы и поликлиники, спортивные объекты. Отопление в них включали при поступлении соответствующей заявки от администрации. К подаче тепла в жилые дома в полном объеме приступили в минувшее воскресенье.

Ранее Бирюков сообщал, что на полное включение отопления уйдет около пяти дней.

Москва, Андрей Дорофеев

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