Совфед одобрил закон об ужесточении наказаний в период мобилизации и военное время

Совет Федерации одобрил закон, ужесточающий наказания за воинские преступления, совершенные во время военных действий. Сенаторы приняли соответствующее решение на сегодняшнем заседании верхней палаты.

Закон, принятый накануне Госдумой, предусматривает внесения ряда поправок в Уголовный кодекс. В частности, формулировка «в условиях вооруженного конфликта или военных действий» заменяется словами «в период мобилизации или военного положения, в военное время, либо в условиях вооруженного конфликта или ведения боевых действий».

За преступления, совершенные в указанный период, предусмотрена более строгая ответственность. В соответствии с документом, «неисполнение подчиненным приказа начальника в период военного положения, в военное время либо в условиях вооруженного конфликта или ведения боевых действий, а равно отказ от участия в военных или боевых действиях» будет наказываться лишением свободы на срок до 3 лет. А в случае наступления тяжких последствий – до 10 лет.

Также усиливается ответственность за самовольное оставление части в период мобилизации или военного положения, в военное время либо в условиях вооруженного конфликта или ведения боевых действий – от 5 до 10 лет лишения свободы.

Наказание за дезертирство в период мобилизации, военное время или в условиях вооруженного конфликта предлагается ужесточить до 15 лет тюрьмы, за уклонение от воинской службы путем симуляции болезни – до 10 лет. Нарушение правил несения пограничной и караульной службы, умышленное повреждение или уничтожение военного имущества в такой же период будет грозить заключением на срок до 10 лет.

За уничтожение армейского имущества в военное время по неосторожности срок тюремного заключения может достигать 5 лет.

За добровольную сдачу в плен (при отсутствии признаков госизмены) будет грозить лишение свободы на срок от 3 до 10 лет. При этом, как подчеркивается в законопроекте, «военнослужащий, впервые совершивший преступление, предусмотренное настоящей статьей, может быть освобожден от уголовной ответственности, если он принял меры для своего освобождения, возвратился в часть или к месту службы и не совершил во время пребывания в плену других преступлений».

За мародерство в условиях военного времени будет грозить до 6 лет заключения, а максимальная санкция, если преступление совершено с причинением тяжкого вреда здоровью или убийством или ущерб был нанесен в особо крупном размере, – до 15 лет.

Одновременно вводится уголовная ответственность за срыв гособоронзаказа. Максимальный срок лишения свободы в зависимости от вида преступления – от 8 до 10 лет лишения свободы.

Москва, Андрей Дорофеев

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