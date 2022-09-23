Прокуратура предупредила о незаконности созываемой в Москве протестной акции

Участие в не согласованной властями столицы протестной акции, призывы к проведению которой распространяются в интернете, может привести к административной или уголовной ответственности. Об этом предупредила сегодня прокуратура города Москвы.

«В сети интернет, в том числе в социальных сетях, распространяются призывы к неопределенному кругу лиц принять участие в массовой протестной акции в центре г. Москвы, а также к совершению иных противоправных деяний. Указанное массовое мероприятие с органами исполнительной власти в установленном законом порядке не согласовано. Прокуратура г. Москвы предостерегает, что распространение подобных материалов в сети интернет, социальных сетях, форумах и на иных интернет-платформах, вовлечение в противоправную деятельность пользователей сети интернет, в том числе несовершеннолетних, а равно участие в незаконных акциях являются наказуемыми по действующему административному и уголовному законодательству», – говорится в сообщении ведомства.

В прокуратуре предупредили, что действия протестующих могут быть квалифицированы как административное правонарушение, предусмотренное статьями 20.2 КоАП РФ (нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования), 20.3.3 КоАП РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности или исполнения государственными органами Российской Федерации своих полномочий в указанных целях).

В то же время, такие действия могут быть квалифицированы, как преступление, ответственность за которое наступает по статье 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил Российской Федерации, исполнении государственными органами Российской Федерации своих полномочий, статье 212 УК РФ (массовые беспорядки). За это предусмотрено наказание, вплоть до лишения свободы на срок до 15 лет.

«Особо следует отметить, что за вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления либо в совершение действий, представляющих опасность для жизни несовершеннолетнего предусмотрена уголовная ответственность. Обращаем внимание родителей на то, что противоправные действия несовершеннолетних лиц, не достигших возраста привлечения к административной и уголовной ответственности, могут являться основанием для привлечения к административной ответственности родителей и иных законных представителей по статье 5.35 КоАП РФ», – добавили в столичной прокуратуре.

Аналогичное предупреждение надзорное ведомство обнародовало в день объявления в России частичной мобилизации – 21 сентября. Тогда также распространялись призывы к проведению не согласованных с властями протестных акций.

Москва, Андрей Дорофеев

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