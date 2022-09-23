Минцифры РФ обещает помочь обжаловать отказ в отсрочке мобилизации

Специалисты ИТ, связи и медиа, имеющие право на отсрочку мобилизации на воинскую службу, но получившие отказ, смогут обратиться за помощью в Минцифры РФ. Об этом сообщила сегодня пресс-служба министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России.

«Если специалист соответствует критериям отсрочки от мобилизации, но получил отказ, он должен получить в своей организации пакет документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью генерального директора, направить пакет документов в Минцифры. Минцифры обработает полученные документы и направит их в минобороны», – говорится в Telegram-канале ведомства.

Там же указан адрес электронной почты и даны ссылки на списки документов, входящих в пакет для сотрудников ИТ-компаний, сотрудников операторов связи и для сотрудников СМИ.

Ранее сегодня министерство обороны РФ определило перечень организаций, чьи сотрудники не подлежат частичной мобилизации. На военную службу могут не возвращаться россияне с высшим образованием, работающие по специальности в сфере информационных технологий и связи. В перечень входят организации, обеспечивающие наличное денежное обращение, стабильность национальной платежной системы и инфраструктуры финансового рынка, управление банковской ликвидностью.

Частичная мобилизация также не коснется работников аккредитованных организаций, задействованных в разработке, развитии, внедрении, сопровождении и эксплуатации решений в области информационных технологий и обеспечения функционирования информационной инфраструктуры.

Сотрудникам российских операторов связи не придется идти в военкомат, если они занимаются обеспечением устойчивости, безопасности и целостности работы сооружений связи, центров обработки данных, средств и линий связи общего пользования.

Исключение сделают также для россиян, трудящихся в системообразующих организациях в сфере информации и связи. Частичная мобилизация не затронет их взаимозависимых лиц: учредителей, издателей, редакций зарегистрированного СМИ, вещателей теле- и радиоканалов. А также задействованных в производстве, распространении продукции средств массовой информации.

Руководству организаций из перечня нужно составить списки сотрудников, которые могут не возвращаться на военную службу и подать в Генеральный штаб ВС РФ. Эти списки и будут основанием для освобождения от частичной мобилизации, пояснили в МО РФ.

Москва, Андрей Дорофеев

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