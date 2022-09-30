Новые субъекты в России навсегда: Путин призвал Киев прекратить войну

Жители Луганской и Донецкой народных республик, Запорожской и Херсонской областей становятся российскими гражданами навсегда и обсуждать это с Киевом Россия не будет. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил сегодня в Кремле на церемонии принятия в состав России четырех новых субъектов.

«Хочу, чтобы меня услышали киевские власти и их реальные хозяева на Западе, чтобы это запомнили все: люди, живущие в Луганске и Донецке, в Херсоне и Запорожье, становятся нашими гражданами навсегда», – констатировал глава российского государства.

При этом Путин призвал киевский режим немедленно прекратить боевые действия, «ту войну, которую он развязал еще в 2014 году», и вернуться за стол переговоров.

«Мы к этому готовы. Но выбор народа в Донецке, Луганске, Запорожье и Херсоне обсуждать не будем. Он сделан. Россия его не предаст. И сегодняшние киевские власти должны относиться к этому свободному волеизъявлению людей с уважением и никак иначе», – подчеркнул президент.

В то же время глава государства отметил, что Россия будет защищать свою территориальную целостность. «Мы будем защищать наши земли всеми имеющимися у нас силами и средствами, и сделаем всё, чтобы обеспечить безопасную жизнь наших людей. В этом великая освободительная миссия нашего народа», – заявил российский лидер, обратив внимание, что жители ЛДНР, Херсонщины и Запорожья воспользовались неотъемлемым правом, которое закреплено в 1 статье Устава ООН, где прямо сказано о принципе равноправия и самоопределения народов.

«Повторю, это неотъемлемое право людей – оно основано на историческом единстве, во имя которого побеждали поколения наших предков», – сказал Путин.

После выступления президента прошла церемония подписания документов в включении в состав России народных республик Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.

Москва, Андрей Дорофеев

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