российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 30 сентября 2022, 18:01 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное, Интервью

В Кремле прокомментировали планы визита Путина в новые регионы РФ

В ближайшее время президент РФ Владимир Путин не планирует посещать новые регионы, с которыми сегодня были подписаны договоры об их вхождении в состав Российской Федерации. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Пока нет, пока много работы предстоит. Но со временем наверняка это произойдет», – сказал Песков, слова которого цитирует «Интерфакс».

Ранее сегодня глава государства подписал договоры о принятии в состав РФ четырех новых субъектов – Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей. «Хочу, чтобы меня услышали киевские власти и их реальные хозяева на Западе, чтобы это запомнили все: люди, живущие в Луганске и Донецке, в Херсоне и Запорожье, становятся нашими гражданами навсегда», – констатировал глава российского государства.

Москва, Светлана Антонова

© 2022, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Путин Владимир

«Не будем жить по фальшивым правилам»: Путин однозначно дал понять Западу, что Россия не станет колонией / Договоры о принятии в состав РФ четырех новых субъектов подписаны в Кремле / Новые субъекты в России навсегда: Путин призвал Киев прекратить войну / Запад готовит сценарии разжигания новых конфликтов в СНГ – Путин / Путин: рекордный урожай зерновых и масличных покроет потребности внутри страны / Газовая перспектива и бессилие Запада: лидер сербов Боснии намерен обсудить с Путиным ряд важных вопросов / Путин назвал необратимой трансформацию мировой политики и экономики / ШОС становится альтернативой Западу: Путин заявил об «уродливых очертаниях» попыток создания однополярного мира

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Политика, Россия, Путин Владимир,