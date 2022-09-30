В Кремле прокомментировали планы визита Путина в новые регионы РФ

В ближайшее время президент РФ Владимир Путин не планирует посещать новые регионы, с которыми сегодня были подписаны договоры об их вхождении в состав Российской Федерации. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Пока нет, пока много работы предстоит. Но со временем наверняка это произойдет», – сказал Песков, слова которого цитирует «Интерфакс».

Ранее сегодня глава государства подписал договоры о принятии в состав РФ четырех новых субъектов – Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей. «Хочу, чтобы меня услышали киевские власти и их реальные хозяева на Западе, чтобы это запомнили все: люди, живущие в Луганске и Донецке, в Херсоне и Запорожье, становятся нашими гражданами навсегда», – констатировал глава российского государства.

Москва, Светлана Антонова

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