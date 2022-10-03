«Женщина с плакатом» из эфира Первого канала объявлена в розыск

Полиция объявила в розыск бывшего редактора Первого канала Марину Овсянникову, обвиняемую в распространении недостоверной информации о Вооруженных силах РФ и находившуюся под домашним арестом. Как сообщает ТАСС, соответствующие сведения указаны в базе розыска МВД России.

«Овсянникова Марина Владимировна, 19 июня 1978 года рождения. Место рождения: УССР, город Одесса. Разыскивается по статье УК РФ», – значится в базе.

Басманный суд Москвы в августе отправил Овсянникову до 9 октября под домашний арест по обвинению в распространении недостоверной информации о Вооруженных силах РФ. Ей было предъявлено обвинение по п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации), которая предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы. По словам адвоката Овсянниковой Дмитрия Захватова, поводом для обвинения послужил пикет с участием его подзащитной на Софийской набережной в Москве 15 июля. 1 октября бывший супруг редактора Игорь Овсянников сообщил, что она сбежала из-под домашнего ареста, забрав с собой их дочь.

В середине марта во время вечернего выпуска программы «Время» на Первом канале, который проходил в прямом эфире, Овсянникова ворвалась в студию с плакатом, осуждающим спецоперацию на Украине. После этого инцидента в отношении нее была начата доследственная проверка, ее результат пока остается неизвестным. Ранее Останкинский суд Москвы признал ее виновной по ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ (организация либо проведение публичного мероприятия без подачи уведомления) и назначил штраф в размере 30 тысяч рублей за призыв к участию в несанкционированных акциях протеста.

Москва, Андрей Дорофеев

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