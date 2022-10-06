«Куда все делось?» Главы двух комитетов Госдумы попросили генпрокурора разобраться в вопросе снабжения армии

Председатели комитетов Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев и по обороне Андрей Картаполов обратились к генеральному прокурору Игорю Краснову с просьбой разобраться в вопросе снабжения Вооруженных сил России. Об этом сообщил член комитета ГД по обороне Андрей Гурулев, передает РИА «Новости».

«Одновременно два председателя наших комитетов – по безопасности и по обороне – написали письмо генеральному прокурору с просьбой разобраться, куда же все-таки все это в тылу делось, потому что финансирование тыла производилось в прошлом в полном объеме... Внимание, вопрос: где (все это)?» – сказал Гурулев в эфире телеканала «Россия 1».

Президент России Владимир Путин объявил 21 сентября частичную мобилизацию. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2022, РИА «Новый День»