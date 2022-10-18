В Совфеде засомневались в необходимости блокировки YouTube

Запрещать работу видеохостинга YouTube в России в ответ на блокировку аккаунтов Совета Федерации не стоит, вместо этого следует развивать аналогичные отечественные сервисы. Об этом заявил сенатор, глава комитета верхней палаты парламента по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас в своем Telegram-канале.

«Совет Федерации не считает правильным требовать блокировки YouTube. Нам нужно работать над появлением отечественных площадок», – заявил он.

Как сообщал «Новый День», сегодня аккаунты Совета Федерации и телеканала «Вместе-РФ» на видеохостинге YouTube были заблокированы, а вся содержавшаяся там информация – удалена без возможности восстановления.

«Ваш аккаунт заблокирован в соответствии с нашими правилами в отношении ограничения экспорта и применения санкций», – говорится в сообщении от Google.

Как пояснили в Совете Федерации, у каналов было более 200 тысяч подписчиков и аккаунты содержали 20 тысяч видео. На видеохостинге Совфед и телеканал присутствовали более 8 лет. В аккаунтах публиковались прямые трансляции заседаний СФ, комитетов, конгрессов и форумов, комментарии сенаторов по актуальным вопросам, познавательные программы об истории российского государства.

Глава комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков заявил, что обратится в Роскомнадзор и Генпрокуратуру РФ с предложением рассмотреть возможность блокировки YouTube на территории России.

Москва, Андрей Дорофеев

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