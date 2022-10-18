Госдума приняла в первом чтении законопроект об универсальном пособии для семей с детьми

Госдума приняла сегодня в первом чтении проект закона «Об универсальном пособии гражданам, имеющим детей, и беременным женщинам». Об этом сообщила пресс-служба нижней палаты российского парламента.

«Мы приняли решение, которое улучшает поддержку беременных женщин и выравнивает пособия, которые раньше часть [граждан] просто практически не получали», – сказал в ходе пленарного заседания председатель ГД Вячеслав Володин.

Он отметил, что ко второму чтению в законопроект будут вноситься поправки, что в итоге позволит выйти на решение, которого ждут граждане.

«Законопроектом предусматривается предоставление универсального пособия беременным женщинам, вставшим на учет в ранние сроки беременности, а также семьям с детьми до 17 лет с доходами ниже одного регионального прожиточного минимума», – сказано в документе. По словам авторов инициативы, мера поддержки коснется семей, воспитывающих порядка 9,2 млн детей.

Пособие призвано объединить несколько действующих: ежемесячное пособие беременной женщине, пособие по уходу за ребенком до полутора лет незастрахованным гражданам, ежемесячные выплаты в связи с рождением первого, второго и третьего ребенка до достижения ими трех лет, ежемесячное пособие на ребенка в возрасте от трех до восьми лет и от восьми до 17 лет.

Величина пособия, как отмечается в пояснительной записке, будет зависеть от дефицита дохода семьи и составлять 50%, 75% или 100% регионального прожиточного минимума для детей (при назначении универсального пособия гражданам, имеющим детей) – или 50%, 75% или 100% регионального прожиточного минимума трудоспособного населения (при назначении универсального пособия беременной женщине).

Выплата универсального пособия будет осуществляться за счет средств федерального бюджета, а также региональных бюджетов, которые в форме субвенции будут передаваться в Фонд пенсионного и социального страхования РФ.

Предполагается, что закон вступит в силу с 1 января 2023 года.

Ранее ряд депутатов подвергли проект критике. В частности, лидер «Справедливой России – За правду» Сергей Миронов полагает, что это еще одна инициатива из серии «благими намерениями известно куда выстлана дорога». «Ну, позорище на самом деле в такой великой, богатой стране, как Россия. У нас, кстати, больше всего миллиардеров, в том числе и долларовых, а вот здесь наше министерство финансов скрупулезно высчитывает, а вот какой там подушевой доход в этой семье, и, не дай Бог, на рубль больше… Ребята, привет горячий, вы никакого пособия не получите. Стыдоба!» – заявил он.

Москва, Андрей Дорофеев

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