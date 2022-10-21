В СПЧ раскритиковали власти Москвы за праздничные траты на фоне СВО

Москва затягивает с отказом от бюджетных трат на новогодние мероприятия из-за нежелания отказаться от миллиардных прибылей отдельных заинтересованных лиц. Об этом заявил член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Кирилл Кабанов, обратив внимание, что большинство россиян выступают за рациональный подход в тратах.

«Несмотря на настрой большинства россиян на отказ от бюджетных трат на новогодние украшения и праздничные мероприятия и общественных запрос на рациональный подход, Москва затягивает с принятием соответствующего решения. Это связано лишь с нежеланием небольшой группы заинтересованных лиц и некоторых близких к ним чиновников отказаться от привычных миллиардных барышей. Неприятный осадок после активного празднования Дня города вроде как рассосался, что дает основание для дальнейшей организации последующих праздников», – заявил Кабанов в своем Telegram-канале.

При этом член СПЧ обратил внимание, что «особый режим обеспечения безопасности тоже является вполне себе доводом не в пользу проведения массовых гуляний». «Кстати, в докладе СПЧ по мониторингу частичной мобилизации, направленному в правительство РФ, о праздниках тоже написано. Нужна ясная федеральная позиция по этому вопросу», – отметил Кабанов.

По данным ВЦИОМ, 74% россиян поддерживают отказ от праздничных новогодних мероприятий, если сэкономленные средства будут направлены на поддержку мобилизованных граждан, 17% не поддерживают. За отказ от новогодних корпоративов высказались 54% россиян, 30% – за традиционные празднования (в формулировке вопроса не предлагалось отправить сэкономленные средства на поддержку мобилизованных граждан).

Ранее председатель Совета Московского регионального отделения партии «Справедливая Россия – За правду» Дмитрий Гусев обратился к руководителям всех фракций в столичном парламенте, предложив пересмотреть проект городского бюджета и сократить расходы на празднование нового 2023 года, чтобы оказать дополнительную поддержку семьям мобилизованных москвичей. Речь идет о сумме в 2 млрд рублей.

Москва, Мария Соколова

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